Харківщина, 31 жовтня

▪️ 22:49 м. Харків, Салтівський р-н, вул. Нескорених, 29. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 16 легкових автомобілів та 14 багатоквартирних житлових будинків (скління вікон). Постраждали 34 людини (з них дитина, 11 років) Загинув 12-річний хлопчик.

▪️ 16:40 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Одноробівка. Влучання двох КАБів в поле.

▪️ 16:02, Куп'янський р-н, Петропавлівська ТГ, с. Кучерівка. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 42 роки. Також загинув 42-річний чоловік.

▪️ 15:30, Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені 2-поверховий багатоквартирний будинок, 2 службові авто ГУ НП. Постраждали 5 людей: 57–річна жінка, два чоловіки 51 та 58 років та два співробітника поліції 36 та 39 років.

▪️ 10:10, Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Перовське. Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири домоволодіння.

Активно застосовуючи авіацію на Харківському напрямку, ворог один раз атакував неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулась 21 атака окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки, Петропавлівки, Лозової, Кіндрашівки та Загризового.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 165 людей (серед них 1 дитина).

Джерело: https://t.me/synegubov/11828

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