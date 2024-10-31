Збито 17 ворожих БПЛА та 2 керовані авіаційні ракети

У ніч на 31 жовтня 2024 року (із 18.30 30 жовтня) ворог атакував міст через Білгород-Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Випущено дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Також окупанти завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області по Краматорську.

Із напрямків Курськ, Орел — рф. ворог атакував 43-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.

Окрім двох збитих керованих авіаційних ракет Х-59/69 увечері на Одещині, станом на 08.00 підтверджено збиття 17 ворожих БпЛА. 23 безпілотники локаційно втрачено, ще три російські БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку рф та тимчасово окупованої території України. Інформація уточнюється та оновлюється.

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

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