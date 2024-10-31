Часов Яр выглядит страшно, идут бои, враг использует весь арсенал, - Чаус

Как отметил глава ГВА Часова Яра Сергей Чаус, российские оккупанты а на протяжении последних нескольких недель разбрасывают по городу мины "Лепестки" ПФМ-1. В результате местные жители уже неоднократно получали ранения. В Часовом Яре остается 400 гражданских жителей.

«Город выглядит довольно страшно. Сейчас бои ведутся очень близко. Враг использует фактически весь имеющийся арсенал. Им действительно безразлично, по кому и чему наносить удары», - добавил он.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/44804

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