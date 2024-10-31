Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:58
Просмотров: 76

Часов Яр выглядит страшно, идут бои, враг использует весь арсенал, - Чаус

Часов Яр выглядит страшно, идут бои, враг использует весь арсенал, - Чаус

Как отметил глава ГВА Часова Яра Сергей Чаус, российские оккупанты а на протяжении последних нескольких недель разбрасывают по городу мины "Лепестки" ПФМ-1. В результате местные жители уже неоднократно получали ранения. В Часовом Яре остается 400 гражданских жителей.

«Город выглядит довольно страшно. Сейчас бои ведутся очень близко. Враг использует фактически весь имеющийся арсенал. Им действительно безразлично, по кому и чему наносить удары», - добавил он.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/44804

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Чутки про бійців з КНДР мають на меті зіштовхнути НАТО з рф на полі бою». Це – неправда
Сегодня 10:05    0
Український ВПК нарощує можливості для ефективного протистояння агресору
Сегодня 09:53    35
Земельна корупція на Житомирщині: слідство завершено
Сегодня 09:41    47
Що входить до складу ВПК Південної Кореї та що може знадобитися Україні в боротьбі з російськими окупантами
Сегодня 09:29    61
Україна готується до інтеграції в європейський ринок праці
Сегодня 09:18    69
Фінляндія наклала арешт на приблизно 40 об'єктів російської держвласності загальною вартістю понад 35 млн євро
Сегодня 09:06    69
Харківщина, 31 жовтня
Сегодня 08:48    73
Збито 17 ворожих БПЛА та 2 керовані авіаційні ракети
Сегодня 08:45    77
Оголошено вирок у справі щодо зловживань на Укрзалізниці, що завдали майже 103 млн грн збитків
Сегодня 08:37    88
Оперативна інформація станом на 08.00 31.10.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:26    94
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 