Bild: Тепер кремлівський правитель має дві проблеми

Він продовжує конфлікт в Україні вже майже 29 місяців, але так і не досяг жодної з поставлених цілей. Зовсім навпаки.

У своїй п'ятничній промові, яка була зустрінута з презирством та глузуванням, путін закликав до добровільного виведення української армії з чотирьох регіонів, які він оголосив російськими майже два роки тому, але які його армія досі не змогла повністю завоювати.

І Київ, і Берлін, і Вашингтон, і Брюссель відкинули його вимоги як «нереалістичні» та «непродуктивні».

Ще гірше для кремлівського автократа — лише через кілька годин після того, як він закликав Україну раз і назавжди припинити спроби вступити до НАТО, альянс оголосив, що негайно візьме на себе координацію озброєння української армії централізовано і від імені всіх країн-членів.

Говорячи простою мовою, ніхто більше не сприймає путінську росію всерйоз. Навіть найстриманіші та нерішучі союзники України тепер дозволили використовувати поставлену ними зброю проти російських наземних цілей.

Лозунг «Слава Україні», який пролунав з вуст представників 80 країн на конференції у Швейцарії, став завершальним штрихом.

Таким чином, для реалізації своїх військових та політичних цілей в Україні у російського президента залишаються лише бойові дії. Але й тут ситуація для москви виглядає похмурою.

Так, зараз російські війська просуваються все далі на сході України, щотижня займаючи по 1 селу в Донецькій області. Але навіть якби все тривало такими темпами, путіну знадобилися б роки, щоби поставити регіон під свій контроль. Не кажучи вже про спочатку зайняті, але втрачені території з іншого боку Дніпра.

Але навіть у тому, що на полі бою все буде добре, путін не впевнений. Північна Корея не має ще мільйона артилерійських снарядів, Іран — ще 400 балістичних ракет, а Білорусь — ще 200 танків, які можна було б надати росії.

Україна ж, навпаки, може розраховувати на все більш стабільний і, більш того, потік західної зброї, що росте. З США чи без них. Партнери Києва нарешті виконують свою обіцянку не дозволити росії перемогти.

путін, який заманив себе в пастку, теж це знає. Захід не хоче вести з ним переговори щодо України, і він не має коштів, щоб вирішити конфлікт на полі бою. Проте все це не робить людину в кремлі менш небезпечною.

▶ ️Якось занадто оптимістичненько, але най буде - на жаль, ми вже стали відвикати від оптимізму.

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/19742

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