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Благодаря СБУ 10 лет тюрьмы получила информаторша фсб, которая шпионила за защитниками Бахмута
Осуждена еще одна вражеская приспешница, которая «сливала» рашистам локации Сил обороны на восточном фронте. Ее поймали в январе 2023 г.
Суд назначил ей 10 лет тюремного заключения. Она пыталась выявить и передать агрессору места базирования и перемещения военной техники ВСУ вблизи Бахмута.
Это жительница Дружковки Донецкой обл. В июле 2022 г. ее привлек к сотрудничеству представитель фсб.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/19705