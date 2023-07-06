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Благодаря СБУ 10 лет тюрьмы получила информаторша фсб, которая шпионила за защитниками Бахмута

Благодаря СБУ 10 лет тюрьмы получила информаторша фсб, которая шпионила за защитниками Бахмута

Осуждена еще одна вражеская приспешница, которая «сливала» рашистам локации Сил обороны на восточном фронте. Ее поймали в январе 2023 г.

Суд назначил ей 10 лет тюремного заключения. Она пыталась выявить и передать агрессору места базирования и перемещения военной техники ВСУ вблизи Бахмута.

Это жительница Дружковки Донецкой обл. В июле 2022 г. ее привлек к сотрудничеству представитель фсб.

#СБУ #предатели #суд

Джерело: https://t.me/infosprotyv/19705

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