Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:56
Просмотров: 85

Більше 6 років за ґратами проведе колаборант, затриманий ДБР на Харківщині

Більше 6 років за ґратами проведе колаборант, затриманий ДБР на Харківщині

За матеріалами ДБР Дзержинський районний суд Харкова засудив до шести з половиною років позбавлення волі колишнього майстра лісу держпідприємства «Куп’янське лісове господарство». Чоловік працював на загарбників під час тимчасової окупації частини Харківської області.

Після захоплення військами рф селища Борова він отримав одну з керівних посад в окупаційному лісгоспі. Керуючи підприємством чоловік, у тому числі відповідав за видачу дозволів на вирубку дерев для потреб агресорів.

Після звільнення села майже 10 місяців лісник переховувався від українських правоохоронців. У липні 2023 року працівники ДБР встановили його місцеперебування та затримали. Після завершення розслідування рішенням суду чоловіка визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та ув’язнено на 6,5 років.

У колаборанта конфісковано майно, його позбавлено права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями.

Процесуальне керівництво здійснювала Харківська обласна прокуратура.

Джерело: dbr.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ще трошки про те, що активно обговорюють у США
Сегодня 10:19    44
СБУ затримала кілера фсб, який намагався вбити посадовця Мелітопольської міськради
Сегодня 10:06    43
«Київський режим» – приклад неосвіченої та нахабної влади». Це – пропагандистська маячня
Сегодня 09:54    60
Україні не потрібен дозвіл США, щоб бити по цілях вглиб росії
Сегодня 09:42    67
Політика НАТО щодо України та її шляху до миру залишається незмінною
Сегодня 09:18    60
Збито 11 ударних БПЛА
Сегодня 09:15    61
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 02 жовтня 2024 року від ДСНС
Сегодня 09:12    66
13 Ватиканів могло б розміститись на площі введених в експлуатацію будинків за 6 останніх місяців
Сегодня 09:07    65
Харківщина, 2 жовтня.
Сегодня 08:52    83
У вересні росія двічі на день обстрілювала наше місто
Сегодня 08:48    70
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 