Більше 6 років за ґратами проведе колаборант, затриманий ДБР на Харківщині

За матеріалами ДБР Дзержинський районний суд Харкова засудив до шести з половиною років позбавлення волі колишнього майстра лісу держпідприємства «Куп’янське лісове господарство». Чоловік працював на загарбників під час тимчасової окупації частини Харківської області.

Після захоплення військами рф селища Борова він отримав одну з керівних посад в окупаційному лісгоспі. Керуючи підприємством чоловік, у тому числі відповідав за видачу дозволів на вирубку дерев для потреб агресорів.

Після звільнення села майже 10 місяців лісник переховувався від українських правоохоронців. У липні 2023 року працівники ДБР встановили його місцеперебування та затримали. Після завершення розслідування рішенням суду чоловіка визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та ув’язнено на 6,5 років.

У колаборанта конфісковано майно, його позбавлено права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями.

Процесуальне керівництво здійснювала Харківська обласна прокуратура.

Джерело: dbr.gov.ua

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