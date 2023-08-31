Бойцам «Вагнера» начали отказывать в статусе ветеранов боевых действий

Наемникам ЧВК «Вагнер» отказываются выдавать удостоверения ветерана боевых действий. Об этом пишут родственики в комментариях группы государственного фонда «Защитники отечества» в VK. Без этого документа они не имеют права на государственные льготы и поддержку. В частности, речь идет о комплексной медицинской, психологической и социальной реабилитации, санаторном лечении, юридической помощи, напоминает RTVI.

Согласно информации на сайте «Объясняем.рф», фонд поддерживает всех ветеранов боевых действий, включая военнослужащих Минобороны и добровольцев. Однако наемникам эту подержку действительно не предоставляют, подтвердили телеканалу представители филиала фонда в Пермском крае. По словам сотрудника филиала, для этого требуется официальный приказ Минобороны о создании комиссии для этих целей.

«Все удостоверения выдают военкоматы и отправляют в комиссии Минобороны. По ЧВК пока нет такой комиссии. Когда она появится, пока неясно», — прокомментировали в фонде.

Законопроект о признании бойцов ЧВК ветеранами боевых действий был принят Государственной Думой и подписан президентом в апреле 2023 года. В начале августа правительство утвердило новые правила выдачи удостоверений ветеранов боевых действий, в том числе бойцам ЧВК.

Фонд поддержки участников боевых действий «Защитники отечества» был создан указом Владимира Путина в апреле 2023 года. Филиалы фонда, действующие во всех регионах страны, должны обеспечивать участников боевых действий медицинской, социальной, юридической и другой необходимой помощью. Председатель фонда — Анна Цивилева, супруга губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. СМИ называют ее племянницей Путина.

Джерело: nigroll.com

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