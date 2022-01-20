Бойовик, затриманий прикордонниками, проведе 8 років за ґратами

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області виніс вирок учасникові терористичної організації «ДНР».

Судом встановлено, що громадянин України з метою участі у силовому блоці терористичної організації «ДНР», будучи особою, яка має військову підготовку (проходив військову строкову службу в аеромобільних військах ЗС України в період з 23.11.2007 по 23.10.2008 роки), керуючись особистими переконаннями, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та поділяючи погляди учасників вказаної терористичної організації, діючи умисно, з метою заподіяння шкоди інтересам України, не сприймаючи органи державної влади України, підтримуючи сепаратистські настрої, з метою особистого збагачення, 04.08.2014 виїхав з м. Одеса до м. Донецьк, де увійшов до одного з підрозділів терористичної організації «ДНР».

З серпня 2014 року по березень 2017 року обвинувачений брав участь у супроводженні військової техніки та керівників незаконних військових формувань т.зв. «ДНР» та «ЛНР», в тому числі керівництва підрозділів збройних сил РФ, по населеним пунктам Донецької та Луганської областей. А згодом – в особистій охороні одного з керівників терористичної організації.

З травня 2016 року він проходив службу на посаді начальника розвідки. Він отримав військове звання «лейтенант», був нагороджений медаллю «За боевые заслуги». Щомісячно обвинувачений отримував грошове забезпечення у розмірі 31 500 рублів РФ.

«Обвинувачений в суді розповів, що 14.08.2014 він був у с. Степанівка поряд з кордоном РФ, бачив, як через кордон заходили російські війська.17.09.2014 він був у селищі Спартак , де він та інші особи охороняли «Гради», після чого підрозділ в якому він перебував обстріляв Донецький аеропорт. Його завданням було прикриття «Градів» від наземного нападу. В подальшому він їздив в м. Сніжне за боєприпасами, які їм надавали росіяни.

У жовтні 2014 року його групу перевели в реактивний дивізіон, де йому дали звання «сержанта». З грудня 2014 року почали виплачувати заробітну плату 1500 гривень щотижня, а потім уже почали платити доларами. Спочатку служби опізнавальних знаків у нього не було, а у подальшому йому видали шеврони так званої бригади «ДНР». З 2016 року він став начальником розвідки та отримав звання «лейтенант». Перебував у незаконних збройних формуваннях з 05.08.2014 року по 30.03.2017 року, за час служби отримав нагороду «За бойові заслуги». Надалі він написав рапорт на звільнення та відправився до Москви, звідки поїхав в Одесу. За час перебування на території ДНР він усвідомлював, що структури в яких проходив службу є незаконними збройними формуваннями, не передбаченими законодавством України. Він розумів, що за участь у незаконних формуваннях буде нести відповідальність», - йдеться у Вироку суду.

Чоловіка затримали у квітні 2017 року прикордонники Сумського загону в пункті контролю для залізничного сполучення «Конотоп», коли той намагався потрапити в Україну потягом Москва-Одеса. Щодо затримання чоловіка було орієнтування СБУ. Під час спілкування з правоохоронцями він підтвердив, що був членом незаконного збройного формування. Зізнався, що підтримував організаторів антимайдану в Одесі, а потім з цікавості поїхав у Донецьк.

Суд визнав одесита винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2583 ККУ «Створення терористичної групи чи терористичної організації» і призначив йому покарання у виді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

Крім того, обвинувачений має сплатити на користь держави витрати на проведення судової портретної експертизи в сумі 989 гривень 60 копійок.

До набуття вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Источник: dpsu.gov.ua

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