И наши воины, которых ранее вернули из плена, и эксперты уже нашли целый ряд нестыковок в российской истории с упавшим самолётом. Скоро картина прояснится.

Хочу обратить внимание на другое.

Какое событие вчера была ключевым для рф?

Решение турецкого парламента о Швеции в НАТО. Очередной «нож в спину».

Сегодня резко заёрзал г-н Орбан. Ещё вчера рот г-на Орбана г-н Сийярто смертельно пугался «писем с угрозами на украинском языке» и забивал этой чушью эфир. А сегодня венгерский вождь беспорядочно звонит всем и рассказывает, как Венгрия хочет Швецию в НАТО.

Очень неприятная история для москвы, которую в таких случаях обычно чем-то перебивают. Масштабная истерика вокруг падения самолёта – это способ вытеснить историю с «предательством» Турции и петлянием Венгрии. Поэтому в продвижение сигнала включились самые разные говорящие головы, а также стада ботов.

Если Швецию примут в НАТО до выборов Путина (а всё к тому идёт), это будет ещё один плохой сигнал о реальных результатах его правления.

Поэтому вообще не удивлюсь, если россияне устроили провокацию со своим самолётом. Надо помнить, что нет такого злодеяния, на которое россияне не пойдут ради пропаганды.

Джерело: https://t.me/infospr/30221

Новости портала «Весь Харьков»