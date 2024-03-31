Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:54
Просмотров: 144

Чехи вычищают кремлёвскую агентуру в Европе

Чехи вычищают кремлёвскую агентуру в Европе

Служба безопасности и информации Чехии раскрыла схему российского подкупа политиков из шести стран Европы - Германии, Франции, Польши, Бельгии, Нидерландов и Венгрии - накануне выборов в Европарламент, - сообщают чешский Deník N (https://denikn.cz/1389829/denik-n-a-spiegel-bis-ukazala-na-bystrone-z-nemecke-afd/) и немецкий Der Spiegel (https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-spendenaffaere-neue-enthuellungen-ueber-geldfluesse-aus-russland-a-0633977a-c07f-484b-b6f7-b826b52ed8ad) со ссылкой на данные расследования.

Финансирование осуществлялось через пропагандистский портал Voice of Europe, за которым стоят госизменник Украины и кум путина Виктор Медведчук и его подельник Артём Марчевский, экс-продюсер прокремлёвского телеканала "112 Украина".

Зарегистрированный в Чехии Voice of Europe, который выглядит как новостной сайт-рупор правопопулистских политиков Европы, в том числе немецкой AfD ("Альтернатива для Германии"), исполнял роль прокладки, через которую деньги поступали московским симпатизантам наличными и криптой. Речь идёт о нескольких сотнях тысяч евро.

Известно, что два политика от AfD Максимилиан Крах и Петр Быстронь ещё в 2021 году ездили в Киев с "визитом солидарности" к Виктору Медведчуку, который тогда находился под домашним арестом по обвинению в госизмене, фото.

На Voice of Europe наложили санкции, сайт закрыт со среды, его твиттер-аккаунт на 182 тысячи подписчиков перестал постить новости, а телеграм-канал был переименован и продолжил деятельность.

Чехи красавцы, на всех фронтах работают - и боеприпасы по всему миру собирают для Украины, и кремлёвскую агентуру в Европе вычищают.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/14794

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

31 березня 1922 року у Києві режисер і драматург Лесь Курбас створив студію-театр «Березіль»
Сегодня 16:30    63
Небезпека поразки України у війні зростає, — лідер опозиції Німеччини Фрідріх Мерц, якого цитує Welt
Сегодня 11:01    145
Мигрантская пороховая бочка
Сегодня 10:34    181
В Україні можуть змінити структуру енергомережі: замість великих ТЕЦ — мережа маленьких
Сегодня 09:32    140
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 31 березня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:45    114
Украина стала получать больше боеприпасов для немецких ЗРК "Гепард", - Bild со ссылкой на источник
Сегодня 08:43    111
Харківщина, 31 березня
Сегодня 08:42    108
кремлівські силовики увімкнули генератор випадкової нісенітниці
Сегодня 08:31    139
Панує страх — терористична росія зміцнює кордони у трьох регіонах
Сегодня 08:20    150
Найбільший у світі виробник принтерів відключив оновлення своєї техніки в рф
Сегодня 08:09    131
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 