Служба безопасности и информации Чехии раскрыла схему российского подкупа политиков из шести стран Европы - Германии, Франции, Польши, Бельгии, Нидерландов и Венгрии - накануне выборов в Европарламент, - сообщают чешский Deník N (https://denikn.cz/1389829/denik-n-a-spiegel-bis-ukazala-na-bystrone-z-nemecke-afd/) и немецкий Der Spiegel (https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-spendenaffaere-neue-enthuellungen-ueber-geldfluesse-aus-russland-a-0633977a-c07f-484b-b6f7-b826b52ed8ad) со ссылкой на данные расследования.

Финансирование осуществлялось через пропагандистский портал Voice of Europe, за которым стоят госизменник Украины и кум путина Виктор Медведчук и его подельник Артём Марчевский, экс-продюсер прокремлёвского телеканала "112 Украина".

Зарегистрированный в Чехии Voice of Europe, который выглядит как новостной сайт-рупор правопопулистских политиков Европы, в том числе немецкой AfD ("Альтернатива для Германии"), исполнял роль прокладки, через которую деньги поступали московским симпатизантам наличными и криптой. Речь идёт о нескольких сотнях тысяч евро.

Известно, что два политика от AfD Максимилиан Крах и Петр Быстронь ещё в 2021 году ездили в Киев с "визитом солидарности" к Виктору Медведчуку, который тогда находился под домашним арестом по обвинению в госизмене, фото.

На Voice of Europe наложили санкции, сайт закрыт со среды, его твиттер-аккаунт на 182 тысячи подписчиков перестал постить новости, а телеграм-канал был переименован и продолжил деятельность.

Чехи красавцы, на всех фронтах работают - и боеприпасы по всему миру собирают для Украины, и кремлёвскую агентуру в Европе вычищают.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/14794

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