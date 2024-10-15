Четырем предателям сообщено о подозрении — прокуратура Донецкой области

Четырем предателям, избранникам так называемого народного совета террористической организации «ДНР», поддерживающим преступления оккупантов в Донецкой области, сообщено о подозрении — прокуратура Донецкой области

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры 4 гражданам заочно уведомлены о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

В мае и августе 2023 года жители г. Донецк, г. Зугрес и г. Макеевка зарегистрировались кандидатами в так называемые депутаты "народного совета днр". Они баллотировались в фейковый орган от правящей в государстве-агрессоре партии "единая россия".

В сентябре, получив по результатам нелегитимных выборов "депутатские мандаты", двое из них заняли места "заместителей председателей комитетов по вопросам агропромышленного комплекса и земельных отношений", "конституционного законодательства, государственного строительства и местного самоуправления".

Джерело: https://t.me/c/1226880919/43979

Новости портала «Весь Харьков»