Давайте сядемо за стіл переговорів і закінчимо цю «драчку», - Лукашенко почав з мирняка і закінчив погрозами в бік НАТО

За його словами, Мінськ визначив понад 20 бригад і батальйонних груп, які будуть задіяні на кордоні з Україною, щоб запобігти прориву.

«Ми не хочемо війни проти всього НАТО, але якщо вони це зроблять і на це підуть, то що ж» — Лукашенко

Тож, бульбафюрер наривається на НАТО своїми зухвалими заявами, щодо «жодних червоних ліній» у разі порушення кордону. Буцімто відповідь буде миттєвою.

Також Лукашенко заявив, що «не має наміру застосовувати ядерну зброю, поки противник не перетне кордон Союзної держави». Тобто, ситуація з Курськом то вже не держкордон, або рф — не союзна держава.

Джерело: https://t.me/raddjd/25568

Новости портала «Весь Харьков»