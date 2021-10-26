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ДБР на Донеччині виявило величезний арсенал зброї (ВІДЕО)

ДБР на Донеччині виявило величезний арсенал зброї (ВІДЕО)

Працівники ДБР викрили великий арсенал зброї та боєприпасів у селі Тоненьке Донецької області.

Зловмисники незаконно облаштували схрон на території роти патрульної служби поліції особливого призначення «Кривбас» Нацполіції з Дніпропетровської області.

Працівники ДБР виявили необліковану вогнепальну зброю та боєприпаси. За оперативною інформацією, військові засоби ураження організатори планували вивезти до іншої області для перепродажу.

Зокрема вилучено 133 пакунки з предметами, зовні схожими на:

● постріли гранатометні різної модифікації – 89 од.

● реактивні протитанкові гранати різної модифікації – 178 од.

● ручні гранати різних модифікацій –336 од.

● запали – 329 од.

● а також приблизно 56 тис. набоїв різного калібру, запали для протитанкових мін, димові шашки.

Проводяться слідчі дії у тому числі для встановлення походження зброї та встановлення осіб, які облаштували схованку.

Вирішується питання призначення відповідних судово-балістичних, вибухотехнічних та хімічних експертиз.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за статтею незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР та Нацполіція.

ДБР на Донеччині виявило величезний арсенал зброї (ВІДЕО)

ДБР на Донеччині виявило величезний арсенал зброї (ВІДЕО)

ДБР на Донеччині виявило величезний арсенал зброї (ВІДЕО)

ДБР на Донеччині виявило величезний арсенал зброї (ВІДЕО)

ДБР на Донеччині виявило величезний арсенал зброї (ВІДЕО)

ДБР на Донеччині виявило величезний арсенал зброї (ВІДЕО)

ДБР на Донеччині виявило величезний арсенал зброї (ВІДЕО)

Источник: dbr.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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