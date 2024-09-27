ДБР виявило нове мaйно родичів Медведчука та Козака, яке намагались приховати

● За клопотанням ДБР суд арештував та передав в управління АРМА нову партію майна підприємства «Бетонбуд», яке його власники – рідні брати Медведчука та Козака приховали від фіскальних органів.

● Правоохоронці встановили, що на балансі підприємства, яке ДБР передало в управління держави, перебуває необліковане майно: ангар для сипучих матеріалів, обладнання для виробництва бетону, склад та офісне приміщення. Загальна вартість виявленого майна складає майже 16 млн грн.

● Слідство триває.

▶ ️Якщо у вас є інформація щодо прихованих активів Медведчука і Козака або ж дані про інші вчинені ними злочини, просимо повідомляти на гарячу лінію ДБР за номером 0 800 350 356

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4705

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