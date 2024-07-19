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ДБР затримало у Херсоні колаборанта, який примушував земляків до участі у незаконному референдумі

ДБР затримало у Херсоні колаборанта, який примушував земляків до участі у незаконному референдумі

Працівники ДБР у співпраці з СБУ затримали та повідомили про підозру експравоохоронцю, який під час окупації частини Херсонської області брав участь в організації незаконного референдуму щодо приєднання до рф.

До широкомасштабного вторгнення чоловік працював на Херсонському факультеті Одеського державного університету внутрішніх справ. Після окупації частини області він почав активно співпрацювати з «новою владою».

Колишній правоохоронець отримав посаду «начальника служби безпеки» на захопленому ворогом комунальному підприємстві Агрофірма «Радгосп Білозерський». Він не гребував доносами на працівників, за що отримував премії в рублях.

У вересні 2022 року він активно долучився до організації та проведення на території Білозерської селищної громади незаконного референдуму про вихід Херсонської області зі складу України та входження її до складу рф.

Чоловік наполегливо схиляв працівників захопленого підприємства до голосування, а у разі відмови погрожував переслідуваннями окупантів та невиплатою заробітної платні. Також він організовував роботу так званої «виїзної виборчої дільниці» на території агрофірми, де громадяни мали голосувати під наглядом «нової влади».

Після деокупації частини Херсонщини перебіжчик причаївся, офіційно ніде не працював, але нелегально підробляв охоронцем, однак довго ховатися від правосуддя йому не вдалося.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4509

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