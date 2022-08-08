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Депутат Івано-Франківської облради продавав волонтерам гуманітарну допомогу

Депутат Івано-Франківської облради продавав волонтерам гуманітарну допомогу

Судом визначили міру запобіжного заходу керівнику прикарпатського благодійного фонду, котрий продавав волонтерам автомобілі, які були ввезені, як гуманітарна допомога.

Про це повідомляє Ратуша з посиланням на сторінку Івано-Франківського міського суду.

У суботу, 6 серпня, до Івано-Франківського міського суду для визначення міри запобіжного заходу, доставили керівника одного із місцевих благодійних фондів мешканця міста Долина Калуського району.

Йдеться про 49-річного депутата Івано-Франківської обласної ради, якого досудове слідство обґрунтовано підозрює у вичинені злочину передбаченого ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

Із матеріалів слідства, суд встановив, що затриманий, через благодійний фонд, який він очолює, ввозив на територію України автомобілі, декларуючи їх, як гуманітарну допомогу підрозділам ЗСУ.

Проте, знаючи про кримінальну відповідальність за продаж гуманітарної допомоги, він не передавав їх українській армії, а здійснив продаж одного із автомобілів (карета швидкої допомоги марки «OPEL») місцевим волонтерам за 12 тисяч доларів. Після цього його затримали працівники правоохоронних органів.

Під час судового засідання, суд заслухав позиції сторін, вивчив матеріали справи та дослідив надані докази.

Враховуючи той факт, що вчинений затриманим злочин дискредитує та підриває довіру до волонтерського руху в Україні, суд визначив йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також суд врахував, що вчинений підозрюваною особою злочин, має ненасильницький характер. Тому згідно з чинним законодавством, йому також визначили альтернативний запобіжний захід у вигляді можливості внесення грошової застави, у розмірі однієї тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб (два мільйони чотириста вісімдесят одну тисячу гривень).

В Івано-Франківській обласній раді є лише один депутат 1973 року народження, мешканець Долини, який є керівником і засновником благодійного фонду. Це Богдан Васильович Ленігевич, керівник БО «БФ «БО ТУРБОТА», обраний до Івано-Франківської обласної ради 8-го скликання від “Батьківщини”. Благодійний фонд Ленігевич заснував 21 березня 2022 року, пише Курс.

Джерело: ratusha.if.ua

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