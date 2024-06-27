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До рф прибув засуджений в Україні митрополит УПЦ МП

До рф прибув засуджений в Україні митрополит УПЦ МП

Під час останнього обміну полоненими між Україною та росією обмінювали не лише військових. Зранку середи, 26 червня, представник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що в межах обміну до рф відбув засуджений раніше митрополит Української православної церкви московського патріархату Іонафан (світське ім'я Анатолій Єлецьких. - Ред.).

За словами Ковальова, Іонафан був громадянином росії та України, а також "багатолітнім агентом" російської спецслужби ФСБ. Торік український суд засудив його до п'ятьох років позбавлення волі з конфіскацією майна за заперечення збройної агресії рф проти України.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/24470

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