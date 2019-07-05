До суду направлено обвинувальний акт стосовно осіб, які заподіяли державному бюджету понад 1,2 млн грн збитків

Слідчими управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за процесуального керівництва прокурорів Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях, завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням керівників ТОВ «Спортсіті» та державного тренера Укрцентру «Інваспорт», які, вступивши у злочинну змову, направлену на одержання коштів від Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", виготовивши та використавши підроблені документи шахрайським шляхом заволоділи чужим майном, чим заподіяли збитків Державному бюджету України на суму понад 1,2 млн грн.

Дії обвинувачених кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 358 КК України передбачає покарання у виді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років; санкція ч. 2 ст. 358 КК України передбачає покарання у виді до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від 3 до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років; санкція ч. 3 ст. 358 КК України передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк; санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна; санкція ч. 1 ст. 209 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до 2 років з конфіскацією майна; санкція ч. 2 ст. 366 КК України передбачає покарання у виді штрафу до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

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