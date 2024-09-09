Допомагав Надії Савченко зустрітися із ватажками "Л-ДНР" та координував обміни військовополонених із Віктором Медведчуком

Журналісти встановили особу офіцера ФСБ.

Як з’ясували розслідувачі "Центру журналістських розслідувань", йдеться про співробітника 5-ої служби ФСБ (Служби оперативної інформації та міжнародних зв’язків) Андрєя Шкрабо.

До липня 2014 року він служив у в/ч 26047, після чого вийшов на пенсію.

Однак не припинив діяльність, пов’язану зі спецслужбами рф, і працював під різним прикриттям не лише в росії, а й за кордоном.

Зокрема, Шкрабо увійшов до складу Тристоронньої контактної групи в Мінську.

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"Офіційно росію представляв перший заступник міністра з надзвичайних ситуацій рф Владімір Стєпанов. Однак згодом він припинив приїжджати на засідання гуманітарної підгрупи у Мінську.

Замість нього з’явився дехто Андрєй, який називав себе представником керівництва МНС, не уточнюючи ні посади, ні звання. Пізніше наші спецслужби підтвердили, що він співробітник ФСБ.

Він мало говорив, але все ретельно записував і наполягав на присутності представників "Л-ДНР". Вони прилітали до Мінська разом із росіянами з москви", — згадує народна депутатка Ірина Геращенко, яка представляла Україну в гуманітарній підгрупі ТКГ.

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7 грудня 2016 року Андрєй Шкрабо брав участь в організації зустрічі народної депутатки Надії Савченко із ватажками бойовиків "Л-ДНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким у Мінську.

"За участі в складі гуманітарної підгрупи ТКГ Віктора Медведчука та Андрєя Шкрабо звільнення українців було зведено до мінімуму, в деякі роки взагалі не було обмінів. У 2019 році, коли в Україні відбувались вибори, Медведчук монополізував тему звільнення полонених, де йому допомагав Шкрабо.

За даними бази авіаперельотів Sirena-travel. ru, наданою спільнотою KibOrg, у червні 2019 року на один номер бронювання були зарезервовані квитки з москви до Мінська для Андрєя Шкрабо та гауляйтерів "Л-ДНР" Леоніда Пасічника і Дениса Пушиліна.

27 червня з ними зустрівся Медведчук, після чого під камери російських телеканалів йому передали чотирьох полонених, яких він доставив у Київ приватним літаком", — йдеться у розслідуванні.

Джерело: https://t.me/znua_live/166030

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