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Экс-руководителя ГП «Антонов» будут судить. Именно из-за его умышленной халатности была уничтожена «Мрія»

Экс-руководителя ГП «Антонов» будут судить. Именно из-за его умышленной халатности была уничтожена «Мрія»

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Расследование установило, что Сергей Бычков не выполнял должным образом свои служебные обязанности по обеспечению сохранности имущества. Из-за чего самолет «Мрія» не эвакуировали с аэродрома «Антонов» до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ущерб от уничтожения самолета-гиганта государство оценило в 8,5 млрд грн.

Джерело: https://t.me/u_now/106730

Новости портала «Весь Харьков»

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