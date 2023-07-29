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Экс-руководителя ГП «Антонов» будут судить. Именно из-за его умышленной халатности была уничтожена «Мрія»
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Расследование установило, что Сергей Бычков не выполнял должным образом свои служебные обязанности по обеспечению сохранности имущества. Из-за чего самолет «Мрія» не эвакуировали с аэродрома «Антонов» до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Ущерб от уничтожения самолета-гиганта государство оценило в 8,5 млрд грн.
Джерело: https://t.me/u_now/106730
Темы: війна, прокуратура, україна