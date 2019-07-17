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Фирташ станет “айсбергом” партии Медведчука

Фирташ станет “айсбергом” партии Медведчука

Экстрадиция Фирташа в США вносит серьезные коррективы в политическую борьбу пророссийских партий в Украине и их дальнейшее будущее.

Итак, просто прекрасная новость пришла из Вены, а именно, Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Дмитрия Фирташа в США. Конечно, адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции, и пока по этому вопросу не будет принято решение, Фирташ останется в Австрии, но, похоже, все уже настолько предопределено, что начались крайне интересные движения в самой Украине.

Дело в том, что из партии “Оппозиционная платформа – За жизнь!” продолжается бегство партийных организаций в конкурирующий “Оппозиционный блок”.

Так, вслед за областными организациями в Одесской и Николаевской областях политическую силу Виктора Медведчука покинула Херсонская городская и областная партийные организации, так же в полном составе перешедшие в "Оппозиционный блок".

Согласитесь, такое бегство буквально за считанные дни до выборов, это политическое самоубийство. Но, похоже, члены этих партийных ячеек готовы пойти на такой шаг, с учетом того, что в будущем может ожидать “Оппозиционную платформу – За жизнь!”

А ожидать её будет серьезная проблема с американским законодательством, которое уже очень скоро начнет получать от Фирташа тонны полезной информации на таких интересных персонажей как Бойко, Лёвочкин и прочие… Но и это ещё не всё.

Не забываем, что “Оппозиционная платформа – За жизнь!” курируется ФСБ РФ, непосредственно через завязку Виктора Медведчука на трио Беседа-Козак-Бабич. В свою очередь “Оппозиционный блок” находится на контроле ГРУ и лично Владислава Суркова. То есть, намечающийся масштабный удар США по агентам Кремля, в первую очередь ковровой бомбардировкой пройдется по норам Лубянковских лис, что позволит ГРУ, потрепанному в противостоянии с ФСБ, восстановить свои позиции и ещё некоторое время удержаться наплаву.

Но, в любом случае, итог у обеих как силовых структур, так и партий – один, неизбежное фиаско и илистое дно. Причем, для партии Медведчука, это илистое дно “светит” первым. И “айсберг” Фирташ в этом деле сослужит свою полезную службу.

Источник: uc.od.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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