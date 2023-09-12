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Фірташівського менеджера Сивака оголосили у міжнародний розшук

Фірташівського менеджера Сивака оголосили у міжнародний розшук

Судді апеляції ВАКС Віктор Панкулич, Микола Глотов та Ігор Панаід оголосили (https://reyestr.court.gov.ua/Review/113267850) у міжнарожний розшук ексдиректора Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимира Сивака. На час розшуку обвинуваченого кримінальне провадження зупинили.

Історія почалася ще 23 грудня 2022 року, коли Сивака визнали винним у розтраті 18,6 млн грн на користь ВАТ «Запоріжжяобленерго». Йому призначили 3,5 роки ув’язнення.

Те рішення ухвалили судді апеляції Олег Павлишин, Андрій Никифоров та Валерія Чорна.

Але ухвалюючи вирок, вони не стали брати Сивака під варту в залі суду. І вже на наступний день Сивак виїхав з України, бо має 6 неповнолітніх дітей. При цьому він не повідомив про свій виїзд ні прокурора, ні суд.

Після цього захист попросив у касації зупинити виконання вироку, бо Сивак як голова правління «Дніпрогазу» нібито керує критично важливим підприємством, а також має 6 дітей та непрацюючу дружину.

Суддя Володимир Король із Верховного Суду на доводи захисту повівся. При цьому неясно, як Сивак в умовах воєнного стану управляє критично важливим підприємством з-за кордону?

Далі ще більше, адже на початку липня 2023 року колегія суддів ВС на чолі із Королем скасовувала вирок і направила справу на новий апеляційний розгляд.

На нього Сивак очікувано не з'явився: спершу попросив електронним листом розглядати справу без нього, а коли йому відмовили, то попросив виходити в засідання онлайн з власних технічних засобів. Судді теж відмовили.

Після двох неявок Сивака без поважних причин апеляція ВАКС задовольнила клопотання прокурора про оголошення Сивака у міжнародний розшук та зупинила провадження, щоб не йшли строки давності.

Додамо, що за чотири роки це уже втретє справа переглядається апеляцією ВАКС. Якщо цього разу знову щось піде не так, то більше апеляція Антикорсуду просто не зможе переглядати вирок, адже банально не залишиться суддів, які ще б не розглядали справу.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2509

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