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Генералов могут ожидать уголовные дела за провал обороны Курской области

Генералов могут ожидать уголовные дела за провал обороны Курской области

После увольнения Сергея Шойгу начавшаяся «зачистка» в российском Министерстве обороны может продолжиться новой серией арестов высокопоставленных силовиков, проваливших оборону Курской области, где украинские войска удерживают позиции уже более недели.

По данным издания «Верстка», ссылающегося на источники в правительстве и парламенте, следствием утраты москвой контроля над территорией площадью в 1000 квадратных километров и 82 населенных пунктов в районе Курска могут стать уголовные дела против представителей военных и силовых структур. Под преследование могут попасть и гражданские чиновники, допустившие подобную ситуацию.

После крупнейшего с начала войны с Украиной вторжения ВСУ, в опалу к президенту Владимиру путину уже попал начальник Генштаба Валерий Герасимов, который с января 2023 года возглавляет российскую группировку войск в Украине. Согласно информации Bloomberg, Герасимов был осведомлен о планах Киева, но не сообщил о них путину, что может негативно сказаться на его карьере, как ранее сообщал источник The Moscow Times.

С начала мая в Министерстве обороны арестовали по меньшей мере пятерых генералов, каждому из которых предъявлены обвинения по коррупционным статьям. Среди них — начальник Главного управления кадров генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития генерал-майор Владимир Шестеров, бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, начальник Главного управления связи Вооруженных сил россии генерал-лейтенант Вадим Шамарин. В апреле был задержан и арестован ключевой заместитель Шойгу, Тимур Иванов, по делу о многомиллиардной взятке.

Джерело: https://t.me/AteoGo/32477

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