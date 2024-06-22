Симптоматический материал Bloomberg: гибридная война путина открывает второй фронт на восточной границе НАТО. Дестабилизирующие операции интенсифицировались по всему балтийскому региону. Сколько бы правительства не готовились, они признают, что они всегда на шаг позади.

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-20/putin-s-hybrid-war-opens-second-front-on-russia-s-border-with-nato?srnd=homepage-europe)

Авторы перечисляют репертуар российских гибридных операций против НАТО, которые интенсифицировались после вторжения в Украину, и местами офигевают от дерзости.

О провокации с буйками на реке Нарва в территориальных водах Эстонии в мае: "российские пограничники были на виду у эстонских властей. Они не то чтобы собирались прикрываться темнотой. Это была открытая демонстрация намерений россии и Балтийском море".

Среди других российских операций:

● Подавление GPS-сигналов в районе Балтийского моря. Из-за помех в GPS финские и шведские гражданские самолёты несколько раз не смогли приземлиться в аэропортах.

● Вербовка людей для саботажа. Польша уже арестовала несколько таких диверсантов. На границе с россией Эстония устанавливает таблички, предупреждающие граждан об опасности вербовки российскими агентами.

● Операции по дезинформации. россия мобилизует русскоговорящие меньшинства в Эстонии и Латвии, чтобы посеять внутренние распри, хотя пока это безуспешно. В то же время в Польше фокус россии пал на создание напряжения между поляками и украинскими беженцами.

● Активизация операций по переправе беженцев с Ближнего Востока через границы Польши, Литвы (при участии Беларуси), Финляндии и Норвегии, которые с разной интенсивностью проводились ещё с 2015 года.

● Оспаривание устоявшихся международных границ - ещё одна старая проверенная тактика. В марте Лукашенко обнародовал план по прорыву вдоль Сувалкского коридора к Калининграду через территорию Литвы и Польши (об этом тоже был ролик). (https://www.youtube.com/watch?v=Cm_SmUGBgcA)

Граничащие с россией страны НАТО принимают меры: Норвегия и Польша рассматривают возведение "стены дронов", которые будут бороться с российскими разведдронами и отслеживать мигрантов, Латвия и Литва инвестируют в армию дронов и хотят ввести повсеместные гражданские курсы по управлению дронами, чтобы это было как водительские права.

Но глава МИД Эстонии Маргус Цахкна жалуется, что начали "чесаться" лишь граничащие с россией страны: "Мы делаем работу за всех остальных. Это должно быть вопросом всего ЕС". Глава МИД Финляндии Элина Валтонен: "В этом больше нет линии фронта. Вся Европа на войне сейчас". (Что при этом чувствует Украина, которая третий год принимает на себя не гибридный, а полномасштабный военный удар).

И хотя масштабная высылка российских шпионов ослабила способности россии вести гибридную войну, официальные лица говорят, что они всегда на шаг позади, что бы москва не предприняла.

Вот так.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/15306

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