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Головною військовою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо замаху на вчинення терористичного акту

Головною військовою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо замаху на вчинення терористичного акту

04 квітня 2019 року близько 03 год. 17 хв. у м. Києві невстановленою особою скоєно замах на вчинення терористичного акту відносно співробітника спецслужби України шляхом спроби мінування автомобіля останнього. Під час закладення вибухівки, внаслідок спрацювання вибухового пристрою зазначена особа отримала численні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, від яких померла у лікарні, не приходячи до свідомості.

Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове розслідування здійснює ГУ НП у місті Києві, процесуальне керівництво доручено Генеральним прокурором військовим прокурорам Головної військової прокуратури ГПУ.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

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