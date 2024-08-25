Жителей оккупированных территорий Донецкой области принуждают собирать гуманитарную помощь для беженцев из Курской области. Жители Донецка сообщают, что из москвы намекнули Пушилину, что надо бы проявить активность в оказании помощи Курской области. Нет, не для дела, а для пиара! И в «днр» сразу же кинулись выполнять.

Так называемый «кабмин днр» дал указание городским и районным оккупационным администрациям собрать гуманитарную помощь для жителей Курской области. Активно выполнили это указание в Донецке, Мариуполе, Мангуше, Новоазовске, Макеевке, Дебальцево, Шахтерске. Под нажимом идет в ряде других районов, в частности, в Волновахском, где население еще не оправилось от «братского» прихода россиян в феврале 2022 года.

Для кремля важно было, чтобы помощь, хоть и по принуждению, но была из так называемых новых регионов. Ну типа, «россия помогла вам освободиться от бандеровцев, а вы теперь помогаете россиянам избавиться от нацистов, напавших на Курскую область».

Но как-то все идет и не радостно, и не активно. Это отмечают и деэнеровские СМИ, которые в начале сообщили, что в «днр» собрали 50 тонн гумпомощи, а потом пишут, что 5 тонн. Ноль, очевидно, потеряли или приписали.

Ну а участники сбора помощи по принуждению рассказывают, что люди если и приносят что-то, то не то, что надо. Вот оккупационные власти и вынуждены сами за российские бюджетные деньги покупать нужные вещи для формирования гумпомощи и отсылать.

Фактически, получается мыльный шарик! кремль отправляет бюджетные деньги на содержание захваченных территорий, которые тратятся на покупку гуманитарной помощи для региона россии. А «новые регионы», как были без денег, так и остаются без денег. Даже школы не могут подготовить к 1 сентября, поэтому не выплачиваются пенсии! Зато пиар-процессы идут хорошо! Все, как всегда в россии!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1858

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