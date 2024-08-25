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Гумпомощь по принуждению

Гумпомощь по принуждению

Жителей оккупированных территорий Донецкой области принуждают собирать гуманитарную помощь для беженцев из Курской области. Жители Донецка сообщают, что из москвы намекнули Пушилину, что надо бы проявить активность в оказании помощи Курской области. Нет, не для дела, а для пиара! И в «днр» сразу же кинулись выполнять.

Так называемый «кабмин днр» дал указание городским и районным оккупационным администрациям собрать гуманитарную помощь для жителей Курской области. Активно выполнили это указание в Донецке, Мариуполе, Мангуше, Новоазовске, Макеевке, Дебальцево, Шахтерске. Под нажимом идет в ряде других районов, в частности, в Волновахском, где население еще не оправилось от «братского» прихода россиян в феврале 2022 года.

Для кремля важно было, чтобы помощь, хоть и по принуждению, но была из так называемых новых регионов. Ну типа, «россия помогла вам освободиться от бандеровцев, а вы теперь помогаете россиянам избавиться от нацистов, напавших на Курскую область».

Но как-то все идет и не радостно, и не активно. Это отмечают и деэнеровские СМИ, которые в начале сообщили, что в «днр» собрали 50 тонн гумпомощи, а потом пишут, что 5 тонн. Ноль, очевидно, потеряли или приписали.

Ну а участники сбора помощи по принуждению рассказывают, что люди если и приносят что-то, то не то, что надо. Вот оккупационные власти и вынуждены сами за российские бюджетные деньги покупать нужные вещи для формирования гумпомощи и отсылать.

Фактически, получается мыльный шарик! кремль отправляет бюджетные деньги на содержание захваченных территорий, которые тратятся на покупку гуманитарной помощи для региона россии. А «новые регионы», как были без денег, так и остаются без денег. Даже школы не могут подготовить к 1 сентября, поэтому не выплачиваются пенсии! Зато пиар-процессы идут хорошо! Все, как всегда в россии!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1858

Новости портала «Весь Харьков»

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