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Hа Харківщині на боці росіян воюють громадяни Єгипту – ОТУ

Hа Харківщині на боці росіян воюють громадяни Єгипту – ОТУ

В операційній зоні ОТУ «Харків» російські окупанти продовжують спроби вклинитися в оборону наших військ.

У Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою БпЛА, проводить переміщення особового складу.

Відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста.

До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту.

Джерело: https://t.me/otukharkiv/562

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