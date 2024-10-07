Хакера з Одещини затримали за продаж особистих даних 100 тисяч українців

Мешканець Березівки може сісти за ґрати на п'ять років за продаж особистих даних українців.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Поліцейські виявили, що 23-річний чоловік розмістив на декількох платформах одного з мобільних додатків оголошення про продаж баз персональних даних за вигідною ціною. Зокрема, йшлося про прізвища, імена, по батькові, номери мобільних телефонів клієнтів одного з приватних підприємств.

Невдовзі з’явився клієнт, який у листуванні з продавцем забажав здійснити пробну оборудку. Він за вимогою зловмисника перерахував на його банківську картку обумовлену суму грошей, натомість той відправив йому персональні дані про 50 осіб.

Хакеру висунули обвинувачення у несанкціонованому збуті інформації. Максимальне покарання за цей злочин становить 5 років ув’язнення. Зараз чоловік перебуває на волі, сплативши заставу у 60,5 тис. гривень.

Поліція вважає, що молодик діяв із спільниками, але їхні особи ще не встановлені.

Джерело: usionline.com

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