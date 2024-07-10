Хто обстріляв «Охматдит»

Ідентифіковано 95 злочинців.

Аналітики інтернет-спільноти Molfar (https://molf.ar/4eWOlNi) знайшли пілотів МІГ, військових з в/ч 06987 аеродрому базування "Енгельс" та в/ч 33310 з "Шайковки". Саме вони причетні до атаки на дитячу лікарню "Охматдит" й українські міста 8 липня 2024 року.

Дані, фото, контакти 95 російських пілотів, командувачів, інженерів та їхніх родин, які віддають накази та запускають ракети по лікарнях, житлових будинках і дітях.

І так, ракетний удар був цілеспрямованим — у матеріалі є фактчекінг російської атаки від Molfar, що спростовує пропаганду рф.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/56674

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