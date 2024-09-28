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«Ядерний щит» рф – такий же міф, як і «червоні лінії» путіна

«Ядерний щит» рф – такий же міф, як і «червоні лінії» путіна

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Спікер держдуми володін по слідах голосування у Європарламенті із закликом зняти обмеження на удари Києва далекобійною зброєю по території рф зробив допис-погрозу про те, що міжконтинентальна ракета «Сармат» долітає до Страсбурга за 3 хвилини».

«Сармат», нагадаємо, є головною ядерною «палицею», якою розмахує керівництво росії (цього разу володін), щоб залякувати Захід. Під час виступу з посланням до федеральних зборів у 2018 році путін демонстрував ролик, на якому ця ракета падає на Флориду. Але цього разу вона не вилетіла навіть з шахтної установки в плесецьку.

Це свідчить щонайменше про те, що Захід має остаточно зрозуміти, чому ядерні погрози кремля не варто брати до уваги, а росіяни – що жодного «ядерного щита», про який так натхненно розповідає путін та його обслуга, у них немає.

https://t.me/spravdi/41796

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