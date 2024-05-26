Як кремль за допомогою сили і пропаганди перетворив церкву на зброю проти України

«Релігійні утиски в Україні» – одна з улюблених тем російської пропаганди. З особливою наполегливістю москва транслює цей наратив на західні аудиторії, пред’являючи в якості «доказів» факти «гонінь» на УПЦ (мп), котрі нібито здійснює «київський режим».

Особливий цинізм таких звинувачень полягає в тому, що задовго до повномасштабної війни кремль цілеспрямовано перетворив рпц з усіма її закордонними філіями на повноцінне знаряддя агресії.

російська пропаганда всіляко намагається подати дії української влади як зазіхання на свободу совісті громадян. Втім, релігійні переслідування на території України справді відбуваються – на теренах, тимчасово окупованих росією, куди москва експортує принципи власної державної політики, яка не передбачає ані свободи, ані совісті.

▪ Без свободи і совісті

Відкритий наступ на свободу віросповідання у самій рф почався у 2016 році, після прийняття сумнозвісного пакету законів, відомих під спільною назвою «закон ярової», які суттєво обмежили діяльність релігійних організацій. Наступного року обмеження переросли у репресії.

▪ «Духовна» диктатура на експорт

В Україну релігійна нетерпимість прийшла на російських багнетах десять років тому, після окупації Криму і частини Донбасу.

Так, у червні 2014 року в окупованому Слов’янську російські бойовики викрали й розстріляли чотирьох вірян протестантської церкви «Преображення Господнє». З того часу переслідування на релігійному ґрунті – конфіскація храмів, арешти, катування, вбивства – стали буденним явищем на окупованому Донбасі.

Джерело: https://t.me/spravdi/38880

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