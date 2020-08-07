Известный бельгийский бизнесмен стал жертвой украинской мошенницы: детали аферы

Девушка полтора года морочила голову известному парфюмеру из Бельгии

Бельгийский бизнесмен Фредерик Делфос рассказал жуткую историю, как он стал жертвой брачной аферистки из Украины. За полтора года он потерял почти четверть миллиона евро.

При знакомстве украинка представилась воспитательницей детского сада. Между ними завязалась переписка и общение. Девушка жаловалась на мужа-алкоголика, и почти полтора года водила бизнесмена за нос.

52-летний Фредерик Делфос известный во всем мире парфюмер. Его продукцией пользуются европейские и голливудские звезды. Он дважды был женат и разведен, и в третий раз друзья посоветовали ему искать жену в Украине.

"Она представилась воспитательницей в детском саду. Сказала, что воспитывает семилетнего сына. Что разведена, потому что ее муж был алкоголиком. Виолетта, 30 лет. Очень красивая. Ищет серьезных отношений. Меня это задело", - рассказала Фредерик.

Через две недели после знакомства в интернете, он решил приехать, и девушка впервые попросила у него денег – на платье для первого свидания.

"Наши вкусы совпали. Ей немного не хватало: "Дорогой, платье стоит 150 евро, а у меня есть только 100. Можно у тебя одолжить 50?". Я подумал: ничего себе, какая откровенная женщина", - рассказал бизнесмен.

Отношения длились полтора года. Фредерик возил любимую по всему миру – Париж, Катар, Дубаи. После очередной поездки девушка сказала, что потеряла работу и ей нечем платить за жилье. Бизнесмен согласился ей помочь.

"Я сказал: Окей, я буду платить. Одна тысяча евро ежемесячно. Мне надо было проверять все, а я доверял ей, потому что психологически было все продумано", - рассказал Фредерик.

Девушка познакомила возлюбленного со своими родителями в Кишиневе, а он возил ее к своей маме в Брюссель. Там он сделал Виолетте предложение. Она ответила согласием, но выдвинула условие.

"Сказала, что ей нужны какие-то гарантии: не мог бы ты приобрести мне квартиру? Это будет наша квартира", - отметил бельгиец.

Он в январе привез задаток за квартиру на Печерске в сумме 70 тысяч евро. Еще 130 тысяч должен был привезти в марте, но из-за карантина смог это сделать только в середине лета. Как объяснил бизнесмен, Виолетта настаивала, что квартиры в Киеве дорогие и продают только за наличные.

Из аэропорта она повезла любимого в загородный клуб. С собой она взяла сына, а Фредерик – сумку с деньгами. Пока он работал в номере, она с ребенком загорала на пляже. Уходя, она оставила свой мобильный телефон в номере, и бизнесмен не удержался и начал проверять сообщения.

"Плохой сюрприз: ей пишут мужчины со всей Европы. А она просит купить квартиру в Испании, в Каннах, в Италии. Она переписывается с риелтором. Говорит, что есть 120 тысяч евро на квартиру в итальянском Римини", - рассказал Делфос.

Между возлюбленными произошел скандал, а потом Фредерик оказался в лесу. Незнакомец, который представился мужем Виолетты, начал угрожать бизнесмену пистолетом и требовал отдать деньги. Делфос написал заявление в полицию, указал, что отдал аферистке 213 тысяч евро и вернулся в Бельгию. Виолетта на связь с ним больше не выходила.

В Киеве журналисты нашли квартиру девушки – почти сто квадратов в спальном районе. На аренду этой квартиры она и брала деньги у бельгийца. Общаться с журналистами лично она отказалась, но соседи подтвердили, что Фредерик тут бывал часто. По телефону Виолетта назвала бельгийца неадекватным человеком.

"Человек вообще невменяемый и неадекватный. Понятное дело, что замуж я не собиралась. И поэтому он сочиняет какие-то истории", - заявила девушка.

Полиция открыла уголовное производство и выяснилось, что работала целая группа лиц и кроме мошенничества, есть грабежи, вымогательство и другие преступления. Адвокат бельгийца готовит гражданский иск.

Источник: www.rbc.ua/

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