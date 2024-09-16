Житель Чернігова передавав росіянам в месенджер дані про розташування ЗСУ

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю міста Чернігів у державній зраді та диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану.

За даними слідства, у серпні 2024 року чернігівець приєднався до Телеграм-боту. Через нього налагодив зв’язок з представниками російських спецслужб, які здійснювали збір відомостей військового та оборонного характеру. За їх вказівками підозрюваний збирав інформацію про місця розташування сил оборони України та об’єктів військово-промислових комплексів на території міста. Зібрані відомості передавав через Telegram із додаванням точних адрес та координат.

Крім цього, чоловік добровільно погодився допомогти представникам рф у проведенні диверсійних заходів на об’єкті АТ «Укрзалізниця». Він завчасно розвідував місцевість неподалік свого місця проживання, де підібрав релейну шафу вхідного світлофору на залізничних коліях, та, використовуючи заздалегідь підготовлену запальну суміш, підпалив її.

Прагнучи отримати грошову винагороду, зловмисник фіксував результати своєї «роботи» на мобільний телефон.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено мобільний телефон, планшет з доказами комунікації з окупантами, знаряддя для вчинення підпалів, а також вибуховий пристрій.

Наразі за клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Джерело: magnolia-tv.com

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