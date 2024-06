Журналістам вдалося встановити особи двох російських окупантів-ґвальіників

Журналістам вдалося встановити особи двох російських солдатів, які у березні 2022 року були причетними до зґвалтувань під час окупації Київської та Херсонської областей. У фільмі He Come Back дві постраждалі жінки розповіли, через що їм довелося пройти під час окупації та як вони зараз домагаються справедливості — The Kyiv Independent

У фільмі йдеться про Ніколая Сєнєнка та Надбіта Дабаєва. Перший був військовим 109 мотострілецького полку, сформованого на території, підконтрольній незаконному збройному угрупованню, яке окупанти називають "ДНР". Сєнєнко був одним з окупантів, які захопили село Краснівка Херсонської області. Другий же — Дабаєв — єфрейтор 8 роти 37 окремої мотострілецької бригади збройних сил рф. Він став одним із окупантів, які захопили село Гавронщина на Київщині.

Журналісти встановили, що обидва окупанти залишилися безкарними за свої злочини під час окупації українських населених пунктів.

При цьому Дабаєв вчинив і низку інших злочинів. Зокрема, він викрадав авто, погрожував розстрілом та вбивством цивільному чоловіку. За це влітку 2022 року українські правоохоронці заочно оголосили йому підозру.

На питання журналістів щодо причетності до зґвалтувань та інших злочинів, вчинених в Україні, Дабаєв відповідати відмовився. У соцмережах російського окупанта досі з’являються свіжі фото, де він у військовій формі та зі зброєю.

Журналісти видання також поспілкувалися із бойовими товаришами другого ідентифікованого окупанта — Сєнєнка. За словами росіян, зараз той перебуває в окупованій Горлівці Донецької області.

Джерело: https://t.me/znua_live/152039

