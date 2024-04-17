Кіберполіція попередила про нову шахрайську схему

Зловмисники розповсюджують через месенджер WhatsApp повідомлення про додавання фінансового рахунку та надходження на нього великих сум коштів. Повідомлення містять посилання на підконтрольні аферистам вебсайти, при переході за якими система просить авторизуватись та ввести платіжні дані.

Відповідну інформацію зловмисники можуть використовувати для доступу до онлайн-банкінгу жертв та спустошувати їх рахунки.

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Кіберполіція нагадує, як не стати жертвами фішингових шахраїв:

● не переходьте за невідомими і підозрілими посиланнями;

● не вводьте на таких сайтах персональну інформацію та дані банківських карток;

● ігноруйте повідомлення від незнайомців, надісланих в sms-повідомленнях, месенджерах, електронних листах, а також телефонні дзвінки, у яких вам повідомляється про великі виграші;

● блокуйте користувачів, які надсилають вам такі повідомлення, а також подайте скаргу до модераторів відповідного месенджера.

Джерело: http://internetua.com

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