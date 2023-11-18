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Книга зла: ідеолог «денацифікації» України отримав 10 років за геноцидну риторику

Книга зла: ідеолог «денацифікації» України отримав 10 років за геноцидну риторику

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

15 листопада стало відомо, що російського пропагандиста армена гаспаряна засудили в Україні до 10 років. Ще у 2018-му той видав книгу, в якій просуває наративи про «неспроможність української держави» та закликає керівництво рф напасти на Україну.

Насправді, саме гаспарян першим у росії вжив термін «денацифікація» стосовно України. Його книга так і називалася «Денацифікація України. Країна невивчених уроків». У ній стверджується, що Україна нездатна до подальшого існування, а українська нація є «неповноцінною» та «другосортною».

До речі, гаспарян вдається до геноцидної риторики вже не тільки щодо України та українців, а й стосовно ізраїльтян. В етері програми «соловйов Live» він запропонував постпреду Ізраїлю при ООН «скребти підлогу зубною щіткою, поки б’ють з ноги по нирках», натякаючи на умови утримання євреїв у нацистських концтаборах.

Джерело: https://t.me/spravdi/34735

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