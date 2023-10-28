Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:36
Просмотров: 145

«Кого зловите, вбийте!» - ХАМАС

«Кого зловите, вбийте!» - ХАМАС

BILD публікує ексклюзивний запис телефонної розмови одного з бойовиків ХАМАС зі своїм начальством у секторі Газа у розпал різанини 7 жовтня.

З запису випливає, що терористична угруповання навіть не намагається приховати своїх звірств: деякі бойовики під час розмови навіть хвалилися тим, як багато мирних жителів їм вдалося вбити.

Ось деякі репліки з цієї розмови:

— Повідомте всієї родини Абу Айяда, що ми всередині! Повідомте всіх членів будинку, що ми всередині! Присягаюсь Аллахом, ми знищимо їх усіх! (На тлі лунають постріли)

— Живуть тут щасливо, а нас вигнали. Я прокляну їх, одного за одним. Вперед вперед! Кого зловите, вбийте!

— Залишся на зв'язку, ти зараз почуєш постріли. Я хочу вистрілити у двері, щоб відчинити її. Тому що вони (ймовірно, йдеться про дітей) хочуть поговорити зі своїми батьками. Вони хочуть поговорити зі своїми батьками та попрощатися. Я повернуся.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/41818

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ухвалено резолюцію ООН про припинення вогню в Газі
Сегодня 08:41    140
Ракетные угрозы и накопление
Сегодня 08:25    121
Для своїх злочинних дій на території України росіяни вербують і залучають українських дітей
Сегодня 08:04    86
27 жовтня 1937 року в Карелії, в урочищі Сандармох, розпочалися наймасовіші розстріли в’язнів Соловецького табору особливого призначення
27.10.2023 10:45    184
Сколько стран расследуют военные преступления рф против Украины
27.10.2023 09:32    182
Харківщина. Сьогодні пожежній охороні області - 200 років. росія «привітала» у своєму стилі
27.10.2023 08:29    139
Чужие среди своих: почему жителей сектора Газа не ждут нигде в арабском мире
27.10.2023 07:28    339
До Москви прибула делегація ХАМАС
27.10.2023 07:02    178
В Донецкой области оккупанты заставляют местных жителей сдавать кровь для раненых российских вояк
26.10.2023 08:30    213
Ракетні удари по кафе та поштових складах: як росія день за днем вбиває мирних українців
26.10.2023 07:23    174
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 