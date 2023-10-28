«Кого зловите, вбийте!» - ХАМАС

BILD публікує ексклюзивний запис телефонної розмови одного з бойовиків ХАМАС зі своїм начальством у секторі Газа у розпал різанини 7 жовтня.

З запису випливає, що терористична угруповання навіть не намагається приховати своїх звірств: деякі бойовики під час розмови навіть хвалилися тим, як багато мирних жителів їм вдалося вбити.

Ось деякі репліки з цієї розмови:

— Повідомте всієї родини Абу Айяда, що ми всередині! Повідомте всіх членів будинку, що ми всередині! Присягаюсь Аллахом, ми знищимо їх усіх! (На тлі лунають постріли)

— Живуть тут щасливо, а нас вигнали. Я прокляну їх, одного за одним. Вперед вперед! Кого зловите, вбийте!

— Залишся на зв'язку, ти зараз почуєш постріли. Я хочу вистрілити у двері, щоб відчинити її. Тому що вони (ймовірно, йдеться про дітей) хочуть поговорити зі своїми батьками. Вони хочуть поговорити зі своїми батьками та попрощатися. Я повернуся.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/41818

Новости портала «Весь Харьков»