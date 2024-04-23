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Ночью силы ПВО уничтожили 15 из 16 «шахедов», а также 2 баллистические ракеты «Искандер-М» по Харьковщине
9 людей постраждали в Одесі внаслідок атаки РФ
Вночі російській війська атакували Україну 16-ма "шахедами" і двома балістичними ракетами "Іскандер-М", повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Українська ППО збила 15 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.
Внаслідок атаки в Одесі пошкоджені житлові будинки, крамниці і інша інфраструктура, сталося займання, повідомила місцева влада.
Постраждало 9 людей, в тому числі 4 дітей, зазначають у Силах оборони півдня України. Було врятовано 34 людини, з них 3 дітей,
Джерело: https://t.me/dw_ukraina/22584