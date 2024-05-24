Корректировщика удара рф по Яворовскому полигону приговорили к 15 годам за решеткой

Прокуроры в суде доказали, что с начала полномасштабного вторжения уроженец города Львова – бывший работник кгб ссср сотрудничал с агентами фсб.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

"Осужденный через мессенджер Telegram переслал карту-схему Яворовского военного полигона. На ней изображено расположение военных городков Международного центра миротворчества и безопасности. Дополнительно отметил, где находятся казармы и общежития", - говорится в сообщении.

13 марта 2022 года оккупанты произвели обстрел этих объектов, в общей сложности выпустив более 30 ракет. Тогда погибли более 60 человек, более 160 получили ранения.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/36374

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