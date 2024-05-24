Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:20
Просмотров: 38

Корректировщика удара рф по Яворовскому полигону приговорили к 15 годам за решеткой

Корректировщика удара рф по Яворовскому полигону приговорили к 15 годам за решеткой

Прокуроры в суде доказали, что с начала полномасштабного вторжения уроженец города Львова – бывший работник кгб ссср сотрудничал с агентами фсб.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

"Осужденный через мессенджер Telegram переслал карту-схему Яворовского военного полигона. На ней изображено расположение военных городков Международного центра миротворчества и безопасности. Дополнительно отметил, где находятся казармы и общежития", - говорится в сообщении.

13 марта 2022 года оккупанты произвели обстрел этих объектов, в общей сложности выпустив более 30 ракет. Тогда погибли более 60 человек, более 160 получили ранения.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/36374

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Усі військові пенсіонери віком до 60 років повинні оновити військово-облікові дані — Кременчуцький районний ТЦК та СП
Сегодня 08:42    23
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 24 травня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:33    31
Снятие запрета на применение западного оружия для ударов по россии повлияет на ход войны. Чем и какие цели мы сможем "достать"
Сегодня 08:10    61
ДБР повідомило підозру севастопольським беркутівцям, які продовжили знущатись з активістів Майдану під час окупації АР Крим
Сегодня 07:51    72
"Рации тоже все молчат… В шебекине нет света" - перехоплення ГУР
Сегодня 07:32    78
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.24 орієнтовно
Сегодня 07:30    79
10 хороших новин на 23 травня
Сегодня 07:27    92
Спекуляції росії щодо обміну полоненими вкотре доводять, що вона – країна-терористка
Сегодня 07:14    75
Голова СБУ Малюк уперше офіційно підтвердив, що дрони «Sea baby» оснащені системами «Град»
Сегодня 07:05    82
кремль повернувся до ядерного блефу через активізацію Заходу
Сегодня 06:55    92
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 