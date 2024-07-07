Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:27
Просмотров: 17

«Креатив» від ФСБ

«Креатив» від ФСБ

У 2022-ому російська розвідка доповідала путіну про квіти, якими його війська будуть зустрічати на вулицях українських міст. Результат? Солдати-загарбники таки отримали квіти. На могили. Агенти на місцях заарештовані СБУ і перебувають в українських тюрмах. Керівництво розвідки на пенсії. Нове пробує грати в креатив. Результат – той самий.

Після розгрому своїх мереж у перший рік повномасштабного вторгнення, ФСБ активно шукає нові форми для вербування і роботи власних агентів. Черговий результат «креативу» росіян підлеглі Малюка затримали в Одесі. До складу агентурної ФСБ входили три одеситки віком від 19 до 23 років. Вони готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі. Щоб встановити координати потенційних цілей, обходили місто під виглядом дружніх прогулянок. У разі виявлення «потрібного» об’єкта, агенткифотографувались на його фоні, зокрема робили селфі з прив’язкою до місцевості.

СБУ щотижнево знешкоджує подібні мережі. Частіше за все на прифронтових територіях та у великих містах. Десятки навідників вже отримали великі тюремні терміни за вироком суду.  Кожне викриття подібних агентів рф – це десятки врятованих життів військових та цивільних людей. У Одесі, після затримання агенток, Служба провела додаткові заходи для убезпечення локацій українських військ. Крім того, затримання навідників важливі не тільки для справедливого покарання злочинців, але і як застереження для інших російських поплічників.

Цікаво, що у зрадників вже є розуміння - їх дуже швидко викриє наша контррозвідка. Тому агентки з Одеси просили російських кураторів про «своєчасну евакуацію» та працевлаштування. Характерно, що найбільше ворога цікавили локації військкоматів та медустанов, де проходять лікування українські захисники. Це вкладається в рамки компанії, яку зараз ведуть у ФСБ: силові заходи російських агентів проти таких установ видаються за народний гнів українців.

Що ж до зрадниць, то їх попереду очікує суд.Санкція статті, яку їм інкримінують, передбачає довічне ув’язнення. При цьому ФСБ не спішить обмінювати своїх викритих агентів, особливо з числа завербованих українських громадян, ставлячись до них, як до непотребу. І тут з ворогом можна погодитись – зрадниці, які наводили ракети на власне місто жодного співчуття не заслуговують.

 

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/28291

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід підозрюваному у справі щодо заволодіння понад 16 млн грн держустанови
Сегодня 10:00    57
Радянській концепції памʼятування не місце в Україні
Сегодня 09:35    74
82% українців вважають, що їхній рівень доходів недостатній для гідного життя, — опитування Gradus
Сегодня 09:14    98
Хто постачав Україні Patriot та скільки
Сегодня 09:04    100
“Осліпили” окупантів ― “привиди” ГУР на фронті нищать ворожі комплекси для розвідки
Сегодня 08:52    103
Словацький прем'єр Роберт Фіцо ще не встиг оклигати після нападу, а вже похвалив угорського колегу Віктора Орбана
Сегодня 08:42    102
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ
Сегодня 08:30    96
Власти Великобритании впервые решили конфисковать деньги российского олигарха
Сегодня 08:19    112
Окупанти посилюють оборону вздовж узбережжя Криму
Сегодня 08:08    110
ППО збила 13 дронів рф
Сегодня 08:06    110
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 