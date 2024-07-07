«Креатив» від ФСБ

У 2022-ому російська розвідка доповідала путіну про квіти, якими його війська будуть зустрічати на вулицях українських міст. Результат? Солдати-загарбники таки отримали квіти. На могили. Агенти на місцях заарештовані СБУ і перебувають в українських тюрмах. Керівництво розвідки на пенсії. Нове пробує грати в креатив. Результат – той самий.

Після розгрому своїх мереж у перший рік повномасштабного вторгнення, ФСБ активно шукає нові форми для вербування і роботи власних агентів. Черговий результат «креативу» росіян підлеглі Малюка затримали в Одесі. До складу агентурної ФСБ входили три одеситки віком від 19 до 23 років. Вони готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі. Щоб встановити координати потенційних цілей, обходили місто під виглядом дружніх прогулянок. У разі виявлення «потрібного» об’єкта, агенткифотографувались на його фоні, зокрема робили селфі з прив’язкою до місцевості.

СБУ щотижнево знешкоджує подібні мережі. Частіше за все на прифронтових територіях та у великих містах. Десятки навідників вже отримали великі тюремні терміни за вироком суду. Кожне викриття подібних агентів рф – це десятки врятованих життів військових та цивільних людей. У Одесі, після затримання агенток, Служба провела додаткові заходи для убезпечення локацій українських військ. Крім того, затримання навідників важливі не тільки для справедливого покарання злочинців, але і як застереження для інших російських поплічників.

Цікаво, що у зрадників вже є розуміння - їх дуже швидко викриє наша контррозвідка. Тому агентки з Одеси просили російських кураторів про «своєчасну евакуацію» та працевлаштування. Характерно, що найбільше ворога цікавили локації військкоматів та медустанов, де проходять лікування українські захисники. Це вкладається в рамки компанії, яку зараз ведуть у ФСБ: силові заходи російських агентів проти таких установ видаються за народний гнів українців.

Що ж до зрадниць, то їх попереду очікує суд.Санкція статті, яку їм інкримінують, передбачає довічне ув’язнення. При цьому ФСБ не спішить обмінювати своїх викритих агентів, особливо з числа завербованих українських громадян, ставлячись до них, як до непотребу. І тут з ворогом можна погодитись – зрадниці, які наводили ракети на власне місто жодного співчуття не заслуговують.

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/28291

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