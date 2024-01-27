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кремль грає в мовчанку щодо Іл-76, адже боїться викриття істини міжнародною спільнотою

кремль грає в мовчанку щодо Іл-76, адже боїться викриття істини міжнародною спільнотою

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

25 січня москва дала зрозуміти, що вона проти міжнародного розслідування авіатрощі Іл-76 у бєлгородській області, про необхідність якого напередодні заявив президент України Володимир Зеленський.

пєсков відповів: «Якщо він має на увазі міжнародне розслідування злочинних дій київського режиму, воно однозначно потрібне».

Насправді, росія не запрошувала ні ОБСЄ, ні ООН до розслідування обставин збиття Іл-76, заявив російський постпред у Відні лукашевич. У свою чергу російська пропаганда дивним чином пропустила нагоду позловтішатися над кадрами тіл українських захисників, які мали б бути на місці падіння.

Єдине пояснення цього «режиму авіамовчання» – навіть не відсутність доказів, а неможливість швидко, а головне більш-менш правдоподібно їх «склепати». Тому й доводиться просто волати (в т.ч. і в Радбезі ООН) про «черговий злочин київського режиму за допомогою західної зброї», не надаючи при цьому жодних переконливих доказів.

Джерело: https://t.me/spravdi/36204

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