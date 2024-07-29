Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Столиця рф встановила новий рекорд у грі «Хто хоче стати мільйонером» – тепер розмір одноразової виплати для охочих піти воювати в Україні сягнув 1,9 млн рублів.

Ці шалені цифри цілком співставні з іншими. По-перше: за даними росстату, 89% росіян мають дохід менший за 100 тисяч рублів на місяць. Понад чверть взагалі отримують у місяць близько 27-45 тисяч.

По-друге: на початку липня медведєв повідомив про 30% падіння темпів набору нових військових. За його словами, з початку року контракти з мо рф підписали «близько 190 тисяч осіб. Зараз щодня вирушає до армії близько тисячі людей». А півроку тому путін говорив про 1500 осіб.

По-третє: уряд встановив єдині тарифи по всій рф на поховання загиблих (померлих) військових – не більше 51,5 тисячі рублів, а в разі поховання у москві, санкт-Петербурзі та чомусь в окупованому Севастополі – не більше ніж 71 тисяча; на пам’ятники – не більш ніж 49,5 тисячі рублів.

По-четверте: за період так званої «сво» регіони рф вже витратили втричі більше грошей на розширення цвинтарів. У 2023 році ця сума досягла свого піку – 225 млн рублів, а за неповний 2024-й вже перевищила половину тогорічних витрат – 136 млн рублів. При цьому росстат бреше, що кількість померлих скоротилася 2022 року на 22%, а 2023-го — ще на 7,6%.

Джерело: https://t.me/spravdi/40420

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