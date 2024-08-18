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кремль реалізує на ТОТ поетапне винищення всього українського

кремль реалізує на ТОТ поетапне винищення всього українського

путінський режим поклав на маріонеткові так звані «адміністрації» завдання з деструктивного впливу на тимчасово окуповані території, зазначили у Центрі національного спротиву.

Серед поставлених завдань:

• знищення української ідентичності та культури: відбувається примусова русифікація, заборона української мови в освітніх закладах та спотворення історії України. Ліквідуються українські культурні інституції, зокрема бібліотеки та музеї;

• репресії та залякування місцевого населення: придушення волі до підтримки України та допомоги Силам оборони через масові арешти усіх, хто проти окупаційного режиму. За будь-які прояви українського патріотизму – тиск і фізичне насильство;

• поширення пропаганди та проведення інформаційних кампаній: спотворення реальної картини подій, нав’язування наративів, демонізація української влади і країн Заходу. Доступ до об’єктивної інформації з українських ресурсів – заблоковано;

• економічне виснаження: руйнація економічного потенціалу ТОТ, провокування безробіття й бідності, що ставить місцеве населення у залежність від окупаційної «адміністрації»;

• переселення для забезпечення демографічної політики: примус до виїзду мешканців ТОТ в рф та їхня заміна росіянами. Мета – змінити етнічний склад та посилити контроль над ним.

Джерело: https://t.me/spravdi/40878

Новости портала «Весь Харьков»

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