кремлівський диктатор «розігріває» КНДР: путін створює для Заходу нову страшилку

Колаборація путіна з Кім Чен Ином — один із найбільших страхів цивілізованого світу. Йдеться не тільки й не стільки про мілітаризацію самої росії, а й про посилення КНДР як ядерної держави.

▶ ️Взаємне підсилення КНДР та рф. У чому мета та загроза колаборації двох диктатур?

● 18-19 червня російський диктатор відвідував Пхеньян. Цією поїздкою путін демонструє своє бажання перейти на черговий рівень залякування світу, зокрема й у питанні ядерного стримування КНДР.

▶ ️Що потрібно путіну від КНДР?

● Озброєння Північної Кореї є відсталим у технологічному плані, країна оперує застарілою зброєю часів радянської епохи... але КНДР має одні з найбільших запасів боєприпасів і запчастин, які сумісні з російською зброєю. При цьому величезною перевагою є шляхи торгівлі. БК та іншу мілітарну чортівню можна безперешкодно "тягнути" залізницею або через прилеглі порти.

● Снаряди, балістика, запчастини до радянської техніки та навіть РСЗВ — все це дуже потрібно путіну, особливо на тлі ухваленої багатомільярдної допомоги США для України. Кількість тут важливіша за якість. За даними південнокорейської розвідки, КНДР вже відправила путіну 5 млн боєприпасів. Зараз ця підтримка, очевидно, буде легалізована і збільшена. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-14/kim-sent-russia-millions-of-artillery-shells-south-korea-says?srnd=homepage-europe)

▶ ️Чого хоче КНДР?

● Кім Чен Ин розраховує на все: гроші, товари, технології, нафту та всебічну підтримку рф, завдяки якій Пхеньян планує фінансового зміцнити свій режим. Це чергова спроба протистояти Вашингтону в міжнародних санкціях.

● Основною метою Кім Чен Ина є вдосконалення систем озброєнь (серед яких підводні човни, літаки, супутники-шпигуни) та посилення ядерного потенціалу. Таким чином, КНДР стане серйозною загрозою для регіону. московія здатна допомогти як матеріалами для ядерки, так і технологіями: бункерний анонсував ще тиждень тому, що у відповідь на озброєння України підтримає ворогів Заходу.

● Зважаючи на низький рівень економіки Північної Кореї, взаємодія з рф — потужний поштовх для розвитку.

▶ ️Загроза для всього світу: росія та Північна Корея «створюють єдиний фронт проти Заходу», і це вплине на ситуацію в Україні.

● По-перше, об’єднуючи свої сили, обіцяючи захищати одне одного від воєнних загроз, путін і Кім демонструють свою готовність протистояти США. КНДР, отримуючи технології та дошліфовуючи свою ядерну та ракетну програми, створює нові загрози для Японії та Південної Кореї (союзникам США), що може в один момент дестабілізувати ситуацію в регіоні.

● Спільними зусиллями тирани посилюють позицію російської окупаційної армії в Україні: чим більше озброєння в путіна, тим більш неадекватною буде його поведінка. Диктатор хоче показати Заходу, що рф рухається до побудови багатополярного світу.

▶ ️У гру вступає «старший брат» — Китай.

● Всі ці роки Китай використовував КНДР як буферну зону між Пекіном та базами США на території Південної Кореї. Зараз пасивний агресор стає активним, перебираючи на себе увагу армії США.

● Одіозний тандем путіна з Кімом грає на руку китайському лідеру як ще одна можливість дистанційно виснажувати західні запаси озброєння.

● Хоча зараз Китай і не планує обривати всі зв’язки з зовнішнім світом і не хоче напряму долучатися до компанії вигнанців, але його вуха в цьому тандемі очевидні. Західні медіа пишуть, що Сі Цзіньпін навіть порадив путіну не їхати до Пхеньяна відразу після візиту в Китай, щоб не вимальовувався настільки вже очевидний звʼязок, але бункерний зробив по-своєму.

▶ ️Дипломатичні сліди московитів зазвичай вказують на очікувану появу нової гарячої точки: так було в Африці, в Ізраїлі тощо. Тому тут важливо розуміти, яке завдання перед Кімом поставив бункерний: приєднатися до війни проти України? Агресія проти Південної Кореї? Чи утримання в тонусі місцевого контингенту НАТО? У кожному разі, хоч про що б вони домовилися, вони це зробили за таємної згоди Китаю.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/977

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