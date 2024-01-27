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кремлівський монстр «руской весни» продовжує пожирати своїх дітищ

кремлівський монстр «руской весни» продовжує пожирати своїх дітищ

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

25 січня один з безпосередніх творців трагедії МН17 на Донбасі гіркін («стрєлков») отримав вирок: 4 роки ув’язнення. І цього разу не в Гаазі.

Насправді, затримали його у липні минулого року. Арешт відбувся одразу після серії постів з різкою критикою путіна. Останніми двома краплями стали два дописи 18 липня: про «кабаєву, яка не потягнула» і «23 роки на чолі країни перебуває нікчема».

Найцікавіше, що засудили гіркіна офіційно не за «кабаєву», а за інші два пости. Один про «невиплату військовим зарплатні», другий – з побоюванням з приводу можливої здачі Криму.

Таким чином один з винуватців трагедії MH17 опинився за ґратами, але не в Нідерландах, не на довічно, і не за вбивство 298 осіб, а в москві і за критику путіна.

Джерело: https://t.me/spravdi/36207

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Темы: війна, росія

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