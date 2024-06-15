кремлівський «рупор» ядерного апокаліпсису закликає до гібридної війни

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

13 червня експрезидент рф медведєв видав «базу» диверсійних заходів проти країн Заходу.

Посадовець закликав перетворити життя ворогів рф на «суцільне божевільне жахіття», використовуючи фейки для розпалювання соціальних вибухів.

Серед них, зокрема: «дезорганізація влади», «паралізація роботи компаній та державних установ», «нещадне завдавання ударів по найважливіших технологіях».

За цей пост (фактично: явку з повинною) медведєва вже можна сміливо вести до Міжнародного кримінального суду.

Джерело: https://t.me/spravdi/39375

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