Кримінальна справа за інцидентом загибелі 19 бійців 128 ОГШБ розвалилася в суді

Кримінальна справа за інцидентом загибелі 19 бійців 128 окремої гірсько-штурмової бригади під час нагородження у прифронтовому селі в Запорізькій області розвалилася в суді, оскільки прокуратура не зібрала достатньо доказів — Главком.

Нагадаємо, що вранці 3 листопада 2023 року Збройні сили росії завдали ракетного удару (попередньо із застосуванням оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М") по місцю, де зібралися військовослужбовці 128 окремої гірсько-штурмової бригади на нагородження (село Зарічне). У результаті загинули 19 військовослужбовців і цивільна особа; дістали поранення 41 військовослужбовець і вісім цивільних осіб.

Джерело: https://t.me/znua_live/150525

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