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Криптовалютний шахрай організував фінансову піраміду на рекордні $14 мільярдів

Криптовалютний шахрай організував фінансову піраміду на рекордні $14 мільярдів

Китай успішно екстрадував підозрюваного, відомого як Чжан, з Таїланду, чоловіка звинувачують в організації криптовалютної піраміди на 14 мільярдів доларів. Цікаво, що це відбувається перше в історії, коли підозрюваного у фінансових злочинах було екстрадовано за договором між Китаєм і Таїландом, що діє з 1999 року.

За даними Міністерства громадської безпеки Китаю, екстрадиція відбулася в рамках спеціальної операції під назвою «Hunting Fox». Схема, відома як «MBI Group», бере свій початок у 2012 році, коли Чжан залучив інвесторів до оплати членських внесків у криптовалюту, що варіювалися від 700 юанів (98 доларів США) до 245,000 юанів (34,300 доларів США). У шахрайській схемі брало участь понад 10 мільйонів осіб, а обсяг угод перевищив 100 мільярдів юанів (14 мільярдів доларів США).

Розслідування щодо Чжана було розпочато поліцією Чунцина в листопаді 2020 року, а у березні 2021 року китайська філія Інтерполу видала червоне повідомлення про його арешт. Чжана було затримано в Таїланді у липні 2022 року, і в травні цього року тайський суд схвалив його екстрадицію до Китаю.

Попри заборону торгівлі криптовалютою в Китаї з 2021 року, багато інвесторів продовжують шукати шляхи обходу. Так травні китайська влада розкрила підпільний банк, що використовував стейблкоїн USDT для обміну іноземної валюти, причому обсяг транзакцій становив щонайменше 13.8 мільярда юанів (1.9 мільярда доларів США).

Джерело: noworries.news

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