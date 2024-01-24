лавров сделал "мощную" заявку на присуждение Нобелевской премии мира

“Жизни сотен тысяч украинцев будут спасены, если Киев прекратит воевать”. Ну так есть еще более короткий путь к вожделенной премии - дайте Киеву шанс и заодно спасите еще несколько сотен тысяч жизней со своей стороны!

Прекратите воевать сами. Заберите своих солдат домой и отведите войска до линии границы, и люди к вам потянутся, мир станет веселее и вам начнут пожимать руки не только в Пекине и Пхеньяне. лавров как-то забывает, что резонерские советы – это улица с двусторонним движением. Их можно давать в оба конца.

кремль хочет навязать миру ложную логику, состоящую из цепочки силлогизмов, в которой (1) подготовка к нападению приравнивается к нападению, а (2) собственное подозрение о подготовке кем-то к нападению приравнивается к реальной подготовке нападения.

Политическое уравнение по-кремлевски выглядит так: (1) мы подозревали, что они готовились напасть на нас, используя Украину, что значит, (2) что они действительно готовились напасть на нас, используя Украину, что, в свою очередь, значит, (3) что они “в натуре” напали на нас, используя Украину. Поэтому мы (1) ни на кого не нападали, а только оборонялись от их нападения, что лишь подтверждает тот факт, (2) что мы не агрессоры, а жертва агрессии.

Как сказала бы героиня Веры Алентовой из фильма “москва слезам не верит”, с таким аналитическим умом лаврову надо работать в бюро прогнозов…

Джерело: facebook.com

Автор: Владимир Пастухов

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