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лавров сделал "мощную" заявку на присуждение Нобелевской премии мира

лавров сделал мощную заявку на присуждение Нобелевской премии мира

“Жизни сотен тысяч украинцев будут спасены, если Киев прекратит воевать”. Ну так есть еще более короткий путь к вожделенной премии - дайте Киеву шанс и заодно спасите еще несколько сотен тысяч жизней со своей стороны!

Прекратите воевать сами. Заберите своих солдат домой и отведите войска до линии границы, и люди к вам потянутся, мир станет веселее и вам начнут пожимать руки не только в Пекине и Пхеньяне. лавров как-то забывает, что резонерские советы – это улица с двусторонним движением. Их можно давать в оба конца.

кремль хочет навязать миру ложную логику, состоящую из цепочки силлогизмов, в которой (1) подготовка к нападению приравнивается к нападению, а (2) собственное подозрение о подготовке кем-то к нападению приравнивается к реальной подготовке нападения.

Политическое уравнение по-кремлевски выглядит так: (1) мы подозревали, что они готовились напасть на нас, используя Украину, что значит, (2) что они действительно готовились напасть на нас, используя Украину, что, в свою очередь, значит, (3) что они “в натуре” напали на нас, используя Украину. Поэтому мы (1) ни на кого не нападали, а только оборонялись от их нападения, что лишь подтверждает тот факт, (2) что мы не агрессоры, а жертва агрессии.

Как сказала бы героиня Веры Алентовой из фильма “москва слезам не верит”, с таким аналитическим умом лаврову надо работать в бюро прогнозов…

Джерело: facebook.com

Автор: Владимир Пастухов

Новости портала «Весь Харьков»

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