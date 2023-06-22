Лукашенко підтримав депортацію українських дітей. Що далі?

До Білорусі на "оздоровлення" привезли понад дві тисячі українських дітей. Йдеться, зокрема, про сиріт, яких спочатку вивезли з територій України до РФ, а вже потім - до Білорусі.

Формально, цим займаються "волонтери". Однак представники відповідних організацій вже проговорилися, що вивезення українських дітей до Білорусі особисто схвалив Олександр Лукашенко.

Юристи вважають, що МКС може видати ордер на арешт білоруського правителя, як уже зробив це щодо президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/13660

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